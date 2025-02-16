"الطليق وراء الحادث".. تحريات مكثفة لكشف ملابسات سحل سيدة وشقيقتها أمام المحكمة بأكتوبر

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة سحل سيدتين شقيقتين علي يد طليق أحدهن بسيارته أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث دهس ووجود مصابين أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي سيدتين شقيقتين مصابتان وادعاء قيام طليق أحدهن بسحلهما بسيارته بسبب حضورها لمحكمة الأسرة لإقامة الأولى دعوى قضائية ضده خاصة بالنفقة، بعد انفصالهما، ونشب خلاف بينهم، جري نقل المصابتان إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وجاري عمل التحريات وكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.