"عاهة مستديمة".. إصابة طالب بكسر في الوجه على يد زميله بالمطرية

تعرض طالب للضرب على يد زميله، وأصيب بعاهة مستديمة تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وأشار التقرير الطبي، إلى أن المجني عليه أصيب بكسر في الوجه خاصة الأنف والفك واستلزم عمل شرائح ويحتاج لفترة علاج تجاوز ال 21 يوم.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب سن 14- مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب، والدته)، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب سن 15 - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) إعترف بإرتكابه الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.