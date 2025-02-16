سياساته عنصرية.. أسقف واشنطن تهاجم ترامب

هاجمت أسقف واشنطن للأنجليكان ماريان بودي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدةً سياساته العنصرية والطبقية، وذلك خلال ظهورٍ علني وثقَه فيديو انتشر على نطاق واسع.

جاء انتقاد بودي، التي تُعدّ واحدة من أبرز النساء المُرسَمات في السلك الكهنوتي الأنغليكاني، انطلاقًا من التزامها بقيم العدالة الاجتماعية ومقاومة استغلال الدين لأغراض سياسية.

وبينما تشدد الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية على رفضها رسامة النساء كهنوتيًا، وتواجه الفكرة سخرية أو رفضًا في بعض الأوساط الشرق أوسطية، يطرح موقف الأسقف ماريان تساؤلاتٍ حول جوهر الكهنوت: هل هو سلطةٌ أم رسالة؟ وهل يُحدَّد دور "رجل الدين" بجنسه أم بمواقفه الجريئة في مواجهة الظلم؟

فإن تصريحات بودي، التي تعكس جرأةً في نقد القوة السياسية، تُسلط الضوء على صمت العديد من القادة الدينيين إزاء انتهاكات الحقوق، كما تُعيد إشعال النقاش حول معايير القيادة الروحية الحقيقية ومصادر شرعيتها.

وأكدت بودي في خطابها أن مواجهة الظلم وإعلان الحقيقة هما جوهر الرسالة الدينية، مُشيرةً إلى أن القوة لا تُستمد من المناصب أو المؤسسات أو النوع الاجتماعي، بل من الإقدام على دفع الثمن غاليًا في سبيل المبادئ.

يُذكر أن الفيديو الذي يوثق انتقادها لترامب، ويُعتبر أول تعليق علني لها بهذه الحدة، حصد تفاعلًا كبيرًا، بين مؤيدٍ رأى في موقفها تجسيدًا للشجاعة الروحية، ومعارضٍ اعتبره تدخلًا في الشأن السياسي.