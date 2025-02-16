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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القاتل الصامت.. غاز السخان ينهي حياة ثلاثينية أثناء الاستحمام بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت سيدة ثلاثينة مصرعها اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة "مريم" 30 سنة، بإجراء التحريات تبين تعرض المتوفاة للاختناق بغاز السخان أثناء الاستحمام وجري نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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