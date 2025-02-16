سلامة الغذاء تكثف الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء, جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، و ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 19 حملة تفتيشية موسعة على 135 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط ربع طن عصائر وشوكولاتة، 400 كجم صلصة طماطم منتهية الصلاحية، 300 كجم مشمش مجفف غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 25 منشأة غذائية.

وتم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة، وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 300 كجم كسترد غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (لحوم، معجنات، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

والتفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 2 حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر،

الديوان العام بالمحافظة) على 17 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة دمياط، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (دواجن، أسماك مجمدة، زيوت سبق غليها)، وتمت عملية إعدام هذه الكميات طبقًا للإجراءات المتبعة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 12 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 80 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، بنى عبيد، المنصورة، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 33 منشأة غذائية وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على عدد 21 منشأة غذائية في نطاق مراكز (بندر سوهاج، دار السلام، المراغة) وتم ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك لرصد أماكن تعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمركز ديرب نجم، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 100 لتر زيت مجهول المصدر بإحدى أماكن تعبئة الزيوت غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية بتنفيذ 3 حملات تفتيشية، حيث تم المرور 18منشأة غذائية، لمتابعة جودة المنتجات الغذائية وياميش رمضان وصلاحيته بالأسواق وللتأكد من توافر اشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في (سوق باكوس بمنطقة شرق، سوق زنانيري بمنطقة وسط) وتم التنبية على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات.

