بدء الاجتماع الأوّل للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص

أفاد التليفزيون السوري، اليوم الأحد، بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستبدأ عملها في مدينة «حمص»، يوم غد الإثنين، وذلك في إطار سلسلة مشاورات موسّعة تهدف إلى إشراك مختلف مكوّنات المجتمع السوري في مناقشة قضايا الدستور والعدالة الانتقالية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت اللجنة، أنها لم تحدد بعدُ المحاور الرئيسية للمؤتمر، لافتةً إلى أن هذه القضايا ستتبلور بعد إجراء المشاورات في المحافظات، موضحةً أن عدد أعضاء المؤتمر سيُحدد بناءً على نتائج هذه اللقاءات.

وشددت اللجنة على أن للمرأة السورية دورًا في المؤتمر، بناءً على معايير الكفاءة، مؤكدةً أن الترشيحات ستُجرى عبر المحافظات السورية نفسها، من دون فرض أي شخص أو جهة بعينها.

ونفت اللجنة توجيه دعوات لأي شخصية أو تكتل سياسي، موضحةً أن جميع المدعوين سيحضرون بصفتهم الشخصية كسوريين، وليس كأعضاء في أحزاب أو كتل سياسية، كما أكدت أن السوريين في الخارج سيكون لهم أيضًا دور في الحوار الوطني.

وكانت الرئاسة السورية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرةً إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم، وماهر علوش، ومحمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى الأتاسي.

