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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بسرقة بطاريات شبكات المحمول في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عدة عناصر إجرامية حال محاولتهم سرقة بطاريات شبكات المحمول الخاصة بإحدى الشركات بالقاهرة
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية")  حال محاولتهم سرقة بطاريات شبكات التقوية الخاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة القطامية ، وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية  -  بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– أدوات لفك وقص المعادن).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، والأدوات المضبوطة لإستخدامها فى إرتكاب جرائم السرقة على النحو المشار إليه.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عدة عناصر إجرامية سرقة بطاريات شبكات المحمول الخاصة بإحدى الشركات بالقاهرة سرقة بطاريات شبكات المحمول