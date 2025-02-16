” بي بي” البريطانية تبدأ إنتاج النفط والغاز من آبار “ريڤن” غرب الدلتا

بدأت شركة “بي بي” البريطانية الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار “ريڤن”، الذي يقع بمنطقة غرب الدلتا، بحسب بيان صادر من الشركة اليوم الأحد.

يتضمن المشروع ربط مجموعة آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة “ريڤن البرية” التابعة لمشروع غرب دلتا النيل، حيث تمتلك “بي بي”، المشغل للمشروع 82.75%، بينما تمتلك “هاربور إنيرجي” نسبة 17.25%.

من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج نحو 220 مليار قدم مكعب من الغاز و7 ملايين برميل من المتكثفات.

يذكر أنه تم الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريڤن قبل الجدول الزمني المحدد مما أتاح تسريع علمية بدء الإنتاج.

“منذ يناير 2024 لم نتوقف عن الحفر يومًا واحدًا بالمشروع الذي يهدف إلى مجابهة الانخفاض الطبيعي وزيادة الإنتاج، والاستفادة من بنيتنا التحتية القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلية في أسرع وقت ممكن”.. قال الرئيس الإقليمي لشركة “بي بي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نادر زكي.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس لشركة “بي بي” مصر، وائل شاهين، أن بدء الإنتاج في هذا المشروع يأتي في أعقاب إعلان الشركة مؤخراً عن نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشاف “الكينج-2”.

يتضمن مشروع غرب دلتا النيل عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل مصر الشمالية، ضمن امتيازات شمال الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر الأبيض المتوسط.

يعد حقل “ريڤن” المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وقد بدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021، وشملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية، تقع على بعد يصل إلى 65 كم من الشاطئ، وعلى أعماق تتراوح بين 550 و700 مترا.