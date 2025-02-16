وفد «التنسيقية» يلتقي سفير فلسطين بالقاهرة.. ونوابها يشاركون في اجتماع ثقافة النواب

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث التقى وفد من التنسيقية، السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، بحضور ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وذلك بمقر السفارة.

وأكد وفد التنسيقية، أن الشعب المصرى يقف بجانب القضية الفلسطينية على كل المستويات، ويدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ويرفض أى محاولات للتهجير، وتصفية القضية الفلسطينية.

كما أشار الوفد إلى الحدث الكبير الذى قامت به التنسيقية مع كافة جموع الشعب المصرى أمام معبر رفح البرى، رفضًا لكل المخططات التي يحاول البعض تمريرها، وهو الأمر الذى قدره السفير الفلسطيني بشكل كبير.

فيما أعرب السفير الفلسطيني عن شكره وتقديره للشعب المصرى بشكل عام، وللتنسيقية، على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية، مثمنا كل خطوات الدولة المصرية على المستويات كافة رفضا لمخطط التهجير، وكذلك دعم دخول المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار.

وأوضح السفير دياب اللوح، أهمية دعم الدولة الوطنية بمفهومها الشامل، باعتبارها الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، والتي تأتي اتساقًا مع المطالب الأممية والعربية والإقليمية، في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أهمية القمة العربية الطارئة التي من المقرر أن تعقد بالقاهرة، وما ينتج عنها، باعتبارها وسيلة هامة لتقريب وجهات النظر، وصياغة موقف عربي موحد أمام التحديات التي تواجهنا.

وفي سياق آخر شارك نواب التنسيقية في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، لمتابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر، وطالب نواب التنسيقية بإزالة معوقات التراخيص والإجراءات البيروقراطية، كما أكدوا استعدادهم لتقديم أي دعم تشريعي أو رقابي لتحقيق ذلك.

كما نظم مركز بناء الكوادر بالتنسيقية، برنامجًا تدريبيًا لطلاب "نموذج محاكاة منظمة البريكس" بالجامعات المصرية.. وشمل البرنامج التدريبي المكثف، الذي استمر على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى صقل الوعي السياسي والاقتصادي لدى الطلاب.

ومن ناحية أخرى، عقدت لجنة الانتخابات بالتنسيقية، غرفة عمليات لمتابعة انتخابات نقابة البيطريين الفرعية بالقاهرة والجيزة.

