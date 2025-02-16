بعد توقف 3 سنوات.. وصول أول شحنة أسماك مصرية لاحدي دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدير و وصول أول شحنة أسماك مصرية إلي الدول الاتحاد الأوروبي متوجهة إلي “ إيطاليا ” و ومستوفاة لكافة الاشتراطات ومصحوبة بشهادة الصلاحية والصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء , ذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات .

جاذ ذلك في التقرير الأسبوعي الصادر اليوم , و الذي تصدره الهيئة القومية لسلامة الغذاء , عن الفترة من 8 – 14 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلف

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تجديد تسجيل 6 مصانع أسماك.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 165 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 934 منشأة، في حين تم إصدار 2006 خطاب سعة تخزينية، و كذا إصدار 3071 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة وذلك منذ بداية استلام هذا الملف يناير 2025.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات ( الجيزة، القليوبية وقنا ) ، فيما تم تسجيل 4 وحدات طعام في محافظات القاهرة، القليوبية وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 459 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 15 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 50 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر لحوم.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 23 مأمورية رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، أسيوط، الدقهلية والمنوفية، وتم تسجيل 16 منشـأة جديدة خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها إلى 591 منشأة، وتم تحديث القائمة المعتمدة للهيئة ليصل عدد المنشآت بها إلى 49 منشأة.

