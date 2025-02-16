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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بدرجة وزير، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 14 فبراير 2025.

وفي سياق أخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي،مؤخرا، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً الإقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة. 
 

اللواء خيرت بركات السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي