تسجيل 739 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي بهيئة سلامة الغذاء خلال أسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء , في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأحد ، وذلك عن الفترة من 8 – 14 فبراير 2025، قيام إدارات الهيئة العديد من الأنشطة , حيث نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 19 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 6 منشآت لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 10 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 279 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( سوهاج، شمال سيناء، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، أسيوط، الدقهلية، أسوان، بور سعيد، المنيا، كفر الشيخ، الوادي الجديد والاسماعيلية ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الغربية، الأقصر، الاسكندرية، المنوفية، بني سويف، المنيا، الشرقية، البحر الأحمر، السويس، أسوان والفيوم ).

وتم تسجيل 739 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 626 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 473 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 27 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الاسكندرية، المنوفية، الغربية، المنيا، الفيوم، السويس والبحر الأحمر.

وتم تسجيل 30 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1204 مخزنًا ، فيما تم استيفاء 8 منشآت تخزينية لاشتراطات الهيئة ليصل إجمال عدد المنشآت التخزينية المستوفاة والمدرجة بقائمة الاعتماد إلى 412 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، الفيوم، المنوفية، الاسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، الاسكندرية، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 59 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، بور سعيد، الفيوم وأسوان.