وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نتنياهو في القدس

أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

واستهل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، جولة دبلوماسية تمتد لعدة أيام وتشمل ألمانيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يعتزم إجراء محادثات مع قادة هذه الدول حول التعاون الإقليمي والقضايا الأمنية العالمية.

بدأت جولته من مدينة ميونيخ في ألمانيا، حيث شارك في مؤتمر ميونخ للأمن، وهو تجمع دولي يضم مسؤولين بارزين لمناقشة التحديات الأمنية العالمية، كما حضر اجتماعًا لوزراء خارجية مجموعة السبع، لمناقشة عدد من الملفات الدولية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أبرزته وكالة رويترز، من المقرر أن يزور روبيو منطقة الشرق الأوسط بين 15 و18 فبراير، حيث سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين وسعوديين وإماراتيين لمناقشة قضايا تتعلق بأمن المنطقة.



تشمل أجندة الاجتماعات جهود واشنطن لدعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب المساعي الجارية لضمان الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى التباحث بشأن الأنشطة الإيرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي.