دراما رمضان.. أشرف زكي يروج لمسلسل أهل الخطايا "انتظرونا في رمضان"

روج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لمسلسل "أهل الخطايا"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ليشارك في سباق دراما رمضان.

ونشر الفنان أشرف ذكي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة دعائية للمسلسل، ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان أشرف ذكي

وعلق الفنان أشرف ذكي على الصورة "بسم الله توكلنا على الله، انتظرونا في رمضان مع المخرج المبدع رؤوف عبد العزيز".

تفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا على المنشور، وجاءت التعليقات بالتهنئة له على المشاركة في المسلسل.

مسلسل أهل الخطايا بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، أشرف ذكي، أحمد فهيم، فرح الزاهد، محمد ثروت، والإخراج رؤوف عبد العزيز.