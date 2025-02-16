وزير التعليم الإيطالي: رأيت في مصر شبابا لديهم الشغف بمجال التعليم الفني

قال وزير التعليم الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، أنه رأى في مصر شباب لديه الشغف بمجال التعليم الفني.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية الكفوري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المعهد التعليمي الإيطالي بالقاهرة يعد من أهم المعاهد التي نقيمها خارج إيطاليا، مؤكدا أن له دور كبير في مجال التعليم الفني وباع كبير وخبرة، ويعملون على تأهيل وتدريب الشباب في المجالين التقني والفني.

وتابع أنه سعد بلقاء وزير التعليم المصري السيد محمد عبداللطيف، "رأينا شبابا مبتسمين ولهم شغف كبير بهذا المجال ونعمل على تأصيل فكرة التعليم الفني والعمل على إمداد الشباب المصري بمؤهلات التدريب المهني.

وأشار إلى أن إيطاليا تعمل في الوقت الحالي على نظام تعليمي إصلاحي عرف بـ 4 + 2 وهي 4 سنوات دراسة وسنتين تدريب عملي، ويتم ذلك في الأكاديميات المتخصصة في إيطاليا وجرى تبنيه منذ فترة لتعميق المعرفة التقنية لدى الشباب في إيطاليا.