سلامة الغذاء: إصدار 1000شهادة صحية وتسجيل 165 منشأة غذائية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السادس لعام 2025، وذلك عن الفترة من 8 – 14 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 58 زيارة، وتم تسجيل 11 منشأة، وجاري إدراج 3 منشآت في القائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3245 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1670 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5740 رسالة بنحو 232 ألف طن لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 725 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 26 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، ثم خضر متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن ، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 67 صنف بنحو 75 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنف بنحو 80 ألف طن.

ومثلت ( السعودية ولبنان وهولندا والسودان ) أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 200 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي أيضًا في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1180 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1020 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 720 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 1000 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1855 رسالة بنحو 260 ألف طن لعدد 830 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 225 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول - عدس من 92 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، ماليزيا وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 533 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 353 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 292 رسالة.

وفيما يتعلق بقسم مراقبة الأغذية المستوردة بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 851 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 358 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 213 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 186 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 67 منتجًا و19 شركة، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 340 منتج جديد، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.