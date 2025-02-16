صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، 16 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 30,282.78 نقطة، كما أرتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 8,501.83 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.27%، ليغلق عند مستوى 11,650.37 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 3,157.23 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.78%، ليغلق عند مستوى 6,737.27 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 13,324.82 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 1.02% ليغلق عند 37,583.47 نقطة.