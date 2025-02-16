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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس باكستان يؤكد حرص بلاده على الاستفادة من التقدم التكنولوجي الصيني لتحقيق التنمية

الرئيس الباكستاني
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري
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أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حرص بلاده على الاستفادة من التقدم التكنولوجي الصيني لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والبنية التحتية.


وأعرب زرداري - في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام صينية رسمية ونقلها راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الأحد - عن رغبة باكستان في تحقيق الاستفادة الكاملة من موقعها الجغرافي وسبل التنمية التي تتبعها الصين، مؤكدا أن العلاقات مع بكين تمثل أولوية قصوى بالنسبة لبلاده.
وشدد الرئيس الباكستاني على الحاجة إلى مواصلة تعزيز الاتصال مع الصين وتطوير الاتصالات المستدامة.
كما أشار إلى أن بلاده تعمل أيضا من أجل زيادة التعاون مع بكين في مجال علوم الفضاء.
وحول منظمة شنغهاي للتعاون، أكد الرئيس الباكستاني أنها ستلعب دورا هاما في تنمية المنطقة.. مشددا على دعم باكستان الثابت للصين، داعيا العالم إلى عدم الخوف من النمو السريع الذي تحققه بكين.

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري التقدم التكنولوجي الصيني التنمية الزراعة والبنية التحتية