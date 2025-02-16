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الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 47 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة حيث  تم تداول 64000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1073 شاحنة و 75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 526 شاحنة و 65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 59000 طن بضائع، 547 شاحنة و 10 سيارة. 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل ، دليلة و INC SOUTHWIND  بينما تغادر السفينة SPARING MEOLDY علي متنها 47000 طن فوسفات تصدير الي فيتنام كما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين سينا و Alcudia Express  بينما غادرت السفينتين امل ودليلة   ، كما  تم تداول 4600 طن بضائع و 435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2125 راكب بموانيها.
 

السفن الحرية الصادرات الواردات بضائع عامة ومتنوعة ميناء سفاجا