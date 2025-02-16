3 شهداء في قصف إسرائيلي بمنطقة تأمين المساعدات شرقي رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بسقوط ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي نفذته طائرة مسيرة تابعة للإحتلال بمنطقة تأمين المساعدات شرقي رفح الفلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,264 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين 111,688 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وخلال الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر2023 و19 يناير 2025، شنت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن سقوط أكثر من 158 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.