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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: مؤشرات إيجابية بالاستمرار في المرحلة الأولى من صفقة غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إنّ هناك تراجع في الموقف الأمريكي والإسرائيلي الذي كان يشكل نوعا من القلق، موضحا أن الكابينت الإسرائيلي أعطى قرار بأنه سيستمر في الاتفاق، بالتالي تعتبر إشارات إيجابية بالاستمرار في المرحلة الأولى في الصفقة.      

وأضاف «شعث»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أوشكت على الانتهاء، إذ يتبقى نحو 10 أيام فقط، مشيرا إلى أنه من المهم وجود اتفاق قبل نهاية المرحلة الأولى حول تفاصيل المرحلة الثانية أو تفاصيل إنهاء الحرب بشكل كامل وإدماج المراحل في بعضها كما يحاول الوسيط المصري بكل جهد أن ينجز هذه المسألة.

وتابع: «أعتقد أن الأمور في الأيام القادمة ستكون جيدة إلى حين انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة على الأقل»، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حريص على استمرار وبقاء حكومته، ويحاول إظهار أنه الرجل القوي الذي نجح بالضغط على حماس.

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