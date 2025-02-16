مجلس كنائس مصر يواصل الصلاة من اجل الوحدة في كاتدرائية القديس يوسف بالظاهر

استضافت كاتدرائية القديس يوسف للموارنة بمنطقة الظاهر اليوم الثالث من الصلوات المسكونة بحضور عدد كبير من مختلف الطوائف في مصر للصلاة من اجل الوحدة.

تراس الصلاة المطران جورج شيحان رئيس اساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي علي شمال افريقيا، بمشاركة المطران جان ماري شامي ،النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان ،و القس يشوع بخيت الامين العام لمجلس كنائس مصر،بالاضافة الي عدد من الاباء الكهنة والقسوس من الكنائس الارثوذكسية والانجيلية والاسقفية.

تضمنت الفعالية قراءات من الكتاب المقدس ،وصلوات مسكونية تعبيرا عن التمسك برسالة الوحدة والسلام بين الكنائس، كما اضاء الجمهور الشموع رمزا المسيح الذي يجمع الجميع بمحبته، وخلال كلمته اكد المطران جورج شيحان ان الوحدة بين الكنائس ليست مجرد شعار ،بل هي دعوة سماوية ووصية مشددا علي ضرورة التركيز علي ما يجمع بين الطوائف المسيحية المختلفة.

جدير بالذكر ان اسبوع الصلاة من اجل الوحدة يقام سنويا بمشاركة مختلف الكنائس المسيحية في مصر،ويستمر هذا العام حتي 21 فبراير ،حيث تتواصل الصلوات والفعاليات في عدة كنائس مختلفة بانحاء العالم.