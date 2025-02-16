وزير الدفاع الاسرائيلي: شحنة القنابل الأمريكية تؤكد علاقتنا القوية بواشنطن

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن شحنة القنابل التي تسلمناها من الولايات المتحدة دليل جديد على علاقتنا القوية مع واشنطن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".



وأوضح كاتس، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد إسرائيل بكل ما يلزم لضمان أمنها.

وقبل قليل، أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، تسلمها شحنة القنابل الثقيلة التي قرر ترامب إرسالها إلى إسرائيل بعد قرار إدارة بايدن تعليقها.



وذكرت الوزارة، أنّ شحنة القنابل التي تسلمناها من الولايات المتحدة تشمل 1800 قنبلة من نوع MK-84.