شهيدان ومصاب جراء قصف إسرائيلي شرقي رفح الفلسطينية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، عن سقوط شهيدين ومصاب بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في منطقة تأمين المساعدات شرقي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

في السياق ذاته ، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع والعشرين على التوالي، ما أسفر عن ارتقاء 25 شهيدًا وإصابة العشرات، إلى جانب دمار واسع طال الممتلكات والبنية التحتية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت "وفا"، اليوم، بأن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي يحلق بكثافة في سماء جنين، في حين تواصل قوات الاحتلال إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى عمق المخيم، حيث تقوم بتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية، فيما انتشرت فرق المشاة قرب جامع الأسير داخل المخيم.

وفي ساعات الفجر، تمركزت قوات الاحتلال بالقرب من محطة النمر للمحروقات في مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة في محيطها.

ومع استمرار العدوان، تتكشف حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنازل ومتاجر الفلسطينيين في شوارع وأحياء المخيم، في وقت تستمر فيه التعزيزات العسكرية بالتوافد، مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود، إلى مداخل ومحيط المخيم، حيث تنفذ عمليات هدم وتجريف في منطقة شارع مهيوب.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تدمير منزل الشهيد أمجد الفايد، إلى جانب منازل أعمامه الشهداء أمجد، عصام، ومحمد الفايد داخل المخيم.

وامتدت عمليات الاقتحام إلى بلدة عرابة جنوب جنين، حيث اعتقل جنود الاحتلال شابًا، كما اقتحمت قواتهم بلدة اليامون فجرًا، وقامت بمداهمة منازل وتخريب محتوياتها.