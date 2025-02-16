ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل تتسلم شحنة القنابل التي أرسلها ترامب بعد تعليقها من بايدن

القنابل الثقيلة
القنابل الثقيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسلمه شحنة القنابل الثقيلة التي قرر ترامب إرسالها إلى إسرائيل بعد قرار إدارة بايدن تعليقها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت الوزارة، أنّ شحنة القنابل التي تسلمناها من الولايات المتحدة تشمل 1800 قنبلة من نوع MK-84.
وأعلن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل اتس، أنّ شحنة القنابل الثقيلة التي تسلمتها دولة الاحتلال من الولايات المتحدة تشكل إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش.

وزارة دفاع الاحتلال القنابل الثقيلة ترامب إسرائيل بايدن