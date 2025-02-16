إسرائيل تتسلم شحنة القنابل التي أرسلها ترامب بعد تعليقها من بايدن

أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسلمه شحنة القنابل الثقيلة التي قرر ترامب إرسالها إلى إسرائيل بعد قرار إدارة بايدن تعليقها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت الوزارة، أنّ شحنة القنابل التي تسلمناها من الولايات المتحدة تشمل 1800 قنبلة من نوع MK-84.

وأعلن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل اتس، أنّ شحنة القنابل الثقيلة التي تسلمتها دولة الاحتلال من الولايات المتحدة تشكل إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش.