وزير الخارجية الياباني يطلب من نظيره الأمريكي إعفاء طوكيو من تعريفات ترامب الجمركية

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إنه طلب من نظيره الأمريكي ماركو روبيو إعفاء اليابان من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ عن بيان لوزارة الخارجية اليابانية قوله "إنه في لقاء مقتضب على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، أعرب إيوايا أيضا عن رغبته في عقد محادثات أمنية تشمل وزيري الخارجية والدفاع في البلدين "في وقت مبكر".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء تم لمتابعة اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا وترامب في البيت الأبيض في 7 فبراير الجاري، حيث اتفق الاثنان على متابعة "عصر ذهبي جديد" للعلاقات الثنائية وتعهدا بالتعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

ولفتت الوزارة - في البيان - إلى أن إيوايا وروبيو "أكدا أنهما سيتواصلان عن كثب لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة".

وفي هذا السياق، قدم إيوايا - حسب البيان - "شكوى" بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات، التي قال ترامب إن الإدارة ستفرضها في الثاني من أبريل المقبل، قال إيوايا للصحفيين "إنه "طرح أسئلة" مع روبيو بشأن هذا الإجراء".

وتعد الولايات المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا لليابان، التي تصدر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل السيارات والإلكترونيات.. وذكرت بيانات الحكومة اليابانية أن اليابان سجلت فائضا تجاريا بلغ 8.64 تريليون ين (57 مليار دولار) مع الولايات المتحدة العام الماضي.