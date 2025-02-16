الفاتيكان: البابا فرنسيس لن يترأس صلاة التبشير الأحد

أعلن الفاتيكان أن بوادر تحسن سجلت في وضع البابا فرنسيس المصاب بالتهاب في الشعب الهوائية، لكنه لا يزال يحتاج إلى "راحة تامة" ولن يتمكن تاليا من إقامة صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية بعد قداس الأحد.

وأدخل البابا فرنسيس البالغ 88 عاما الجمعة إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من "التهاب متواصل في الشعب الهوائية" وألغيت جلسات الاستقبال المقررة يومي السبت والأحد.

وقال الفاتيكان في بيان إن "البابا فرنسيس أمضى ليلة مريحة. ولم ترتفع حرارته"، موضحا أن الفحوصات أكدت إصابته بـ"التهاب في الشعب الهوائية".

وأشار إلى أن "التحاليل المخبرية التي أجريت السبت أظهرت بعض التحسن" وقد "نصح الأطباء براحة تامة" ما يعني أن البابا فرنسيس لن يترأس صلاة التبشير الملائكي الأحد لكنه سيرسل نصا بالمناسبة.

ويعاني البابا فرنسيس الذي استأصل الجراحون جزءا من رئته اليمنى عندما كان شابا، من صعوبات في التنفس منذ أكثر من أسبوع واضطر للطلب من مساعديه عدة مرات قراءة خطاباته بصوت عالٍ نيابة عنه.

وأدخل البابا المستشفى ثلاث ليال في 2023 بسبب التهاب في الشعب الهوائية تم علاجه بالمضادات الحيوية.