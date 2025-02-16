المبعوث الأمريكي لأوكرانيا: ترامب يسعى جاهدا لإنهاء القتل والدمار

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون أوكرانيا كيث كيلوج، أن ترامب، يسعى جاهدًا لإنهاء القتل والدمار في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.



وقال المبعوث الأمريكي - في تصريحات على هامش اجتماعات منتدى ميونخ للأمن العالمي - إن "الرئيس ترامب أكد أنه سيعمل على ضمان تنفيذ اتفاق سلام عادل بين موسكو وكييف، وذلك عندما يتم التوصل إليه".

وأضاف - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن "الرئيس ترامب وضع نموذجًا يقضي بأنه عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام، سوف يبذل جهدا لتنفيذه.. وسيكون اتفاقًا جيدًا وعادلًا"، مؤكدا أن "الرئيس ترامب قد أوضح أن حجم الدمار والقتل الذي لحق بأوكرانيا خلال السنوات الثلاث الماضية وصل لأقصى درجات الدمار والقتل التي عرفتها أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية".