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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسرائيل تتسلم شحنة القنابل الثقيلة من أمريكا

قنبلة من نوع MK-84
قنبلة من نوع MK-84
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن استلامها أكثر من 76 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 1800 قنبلة من نوع MK-84، التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسالها إلى إسرائيل. 


وكانت هذه الشحنة قد تم تعليقها خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قبل أن يتم استئناف إرسالها في الوقت الراهن.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الإمدادات تشكل إضافة هامة لقدرات سلاح الجو والجيش الإسرائيلي، مما يعزز من استعداداتهم العسكرية ويوفر خيارات استراتيجية إضافية في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
 

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