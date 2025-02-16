مصرع طفل إثر سقوط عمود طوب عليه داخل منزله بالواحات

لقي طفل مصرعه بعدما سقط عليه أحد أعمدة منزله أثناء لهوه، في منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفل داخل منزله بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وفاة الطفل "طارق م" 10 سنوات، عقب سقوط عمود من الطوب عليه داخل منزله، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته على الفور، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.