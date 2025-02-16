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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طفل إثر سقوط عمود طوب عليه داخل منزله بالواحات

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي طفل مصرعه بعدما سقط عليه أحد أعمدة منزله أثناء لهوه، في منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفل داخل منزله بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وفاة الطفل "طارق م" 10 سنوات، عقب سقوط عمود من الطوب عليه داخل منزله، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته على الفور، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات أجهزة الأمن الواحات البحرية امن الجيزة أودت بحياته بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الواحات مصرع طفل مديرية امن الجيزة منطقة الواحات