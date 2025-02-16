اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية والوجة البحرى ودافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى، انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 11 درجة .