ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع بمحطة قطارات في الهند إلى 18 قتيلا وعشرات المصابين

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع الذي وقع بمحطة قطارات في العاصمة نيودلهي إلى 18 قتيلا معظمهم من السيدات والأطفال بالإضافة إلى عشرات المصابين.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع في محطة نيودلهي للسكك الحديدية عندما كان مئات الأشخاص ينتظرون ركوب القطارات المتجهة إلى مدينة "براياجراج" في ولاية "أوتار براديش" لحضور أحد المهرجانات الشهيرة يحمل اسم "ماها كومبه".

من جانبها، أعربت رئيسة الهند دروبادي مورمو - في منشور لها على منصة "إكس" تويتر سابقا - عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا وفقدان العديد من الأرواح في الحادث كما تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لوقوع حادث التدافع في محطة نيودلهي للسكك الحديدية، كما أعرب عن تعازيه لأهالي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتعهد مودي بتقديم السلطات الهندية لكل المساعدات اللازمة للمتضررين من هذا الحادث.