أسعار الذهب اليوم الأحد 16 فبراير 2025

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 16 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4669 جنيهًا للبيع، 4640 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4085 جنيهًا للبيع، 4060 جنيهًا للشراء

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3501 جنيهًا للبيع، 3480 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2723 جنيهًا للبيع، 2707 جنيه للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 32680 ألف جنيه للبيع، 32480 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 145209 جنيهًا للبيع، 144320 جنيهًا للشراء.