ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تشارك في معرض "آيدكس" أبوظبي 2025 "صور"

رئيس الهيئة العربية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات، اليوم الأحد، مؤتمر الدفاع الدولي 2025، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأوضحت “العربية للتصنيع” في بيان لها صباح اليوم، ان الهيئة قد شاركت في الدورة 17   من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس  أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، تحت شعار “الدفاع المتطور :والإبتكار، التكامل ،والمرونة”، ضمن الجناح الرسمي  لجمهورية مصر العربية الفترة من17 - 21 فبراير 2025.
وأشارت الى انه على هامش فعاليات المؤتمر، تم الترحيب باللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، كل من محمد بن مبارك المزروعي،  وزير دولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودكتور ناصر  حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن الإماراتية واللواء الركن دكتور مبارك سعيد الجابري وكيل مساعد للإسناد والصناعات الدفاعية ومني أحمد الجابر رئيس مجلس الإمارات للصناعات الدفاعية.

ونوهت العربية للتصنيع، بانه قد تضمنت فعاليات المؤتمر المشاركة في الجلسات النقاشية بالمؤتمر .

inbound5571574218482570436
inbound5571574218482570436
inbound5374978129210641921
inbound5374978129210641921
inbound4352960207652244642
inbound4352960207652244642
inbound2517401945243003883
inbound2517401945243003883
inbound8300433199450593526
inbound8300433199450593526
inbound8966100976559627393
inbound8966100976559627393
inbound4717561394705465413
inbound4717561394705465413
inbound2020244628465850923
inbound2020244628465850923
الدفاع العربية للتصنيع