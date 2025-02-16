مصر تشارك في معرض "آيدكس" أبوظبي 2025 "صور"

افتتح محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات، اليوم الأحد، مؤتمر الدفاع الدولي 2025، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأوضحت “العربية للتصنيع” في بيان لها صباح اليوم، ان الهيئة قد شاركت في الدورة 17 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، تحت شعار “الدفاع المتطور :والإبتكار، التكامل ،والمرونة”، ضمن الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية الفترة من17 - 21 فبراير 2025.

وأشارت الى انه على هامش فعاليات المؤتمر، تم الترحيب باللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، كل من محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن الإماراتية واللواء الركن دكتور مبارك سعيد الجابري وكيل مساعد للإسناد والصناعات الدفاعية ومني أحمد الجابر رئيس مجلس الإمارات للصناعات الدفاعية.

ونوهت العربية للتصنيع، بانه قد تضمنت فعاليات المؤتمر المشاركة في الجلسات النقاشية بالمؤتمر .

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