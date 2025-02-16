"البحوث الزراعية" بسخا تستقبل وفدا علميا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون

استقبلت محطة البحوث الزراعية بسخا، وفدًا علميًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وعدد من خبراء المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمركز العربي للدراسات القاحلة اكساد وكان في استقبالهم الدكتور محمد أبو اليزيد شتا، مدير المحطة، والدكتور السعيد أبو الحارث، مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف المعاهد البحثية.

جولة ميدانية في المشروعات البحثية وبرامج تحسين المحاصيل

قام الوفد بجولة ميدانية شملت العديد من المشاريع البحثية، حيث استعرض الباحثون برنامج قسم بحوث القمح الذي يركز على تقييم الأصناف والسلالات المقاومة للملوحة، بهدف تحسين إنتاجية القمح في الأراضي المتأثرة بالملوحة وتعزيز الأمن الغذائي. كما زار الوفد المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان، حيث تم استعراض برامج التحسين الوراثي الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتحسين سلالات الماشية.

تعظيم كفاءة الموارد المائية وتطوير الإنتاج الزراعي

شملت الزيارة تفقد البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر، الذي يسعى إلى تحسين جودة وإنتاجية البذور، إلى جانب برامج بحثية متقدمة لتطوير أصناف جديدة من الشعير والبقوليات، مقاومة للظروف البيئية القاسية.

كما أكد الدكتور نصر الدين العبيد، ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال تحسين تقنيات الري واستخدام مياه الصرف الزراعي ضمن الحدود المسموح بها، بما يساهم في استدامة الموارد الطبيعية ودعم الزراعة المستدامة.

تعزيز التعاون البحثي بين مصر والمنظمات الإقليمية

خلال جلسة نقاشية مع الباحثين، تم بحث سبل التعاون المشترك بين منظمة أكساد ومركز البحوث الزراعية، واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي في الدول العربية، بما يعزز الابتكار ويوفر حلولًا عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

محطة البحوث الزراعية بسخا: قلعة البحث العلمي الزراعي

تُعد محطة البحوث الزراعية بسخا واحدة من أهم المراكز البحثية في مصر والمنطقة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير الزراعة المستدامة من خلال البحث العلمي والتطبيقات العملية. وتؤكد هذه الزيارة على التزام مصر بتقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التعاون الإقليمي لدعم التنمية الزراعية المستدامة.