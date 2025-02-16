اليوم.. نظر محاكمة طبيبة كفر الدوار في قضية فيديو فضح المرضى

تنظر المحكمة التأديبية بالبحيرة، اليوم الأحد، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، في القضية المقامة على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض مع آداب مهنة الطب.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أجلت القضية لجلسة اليوم للاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية المقدمة للمحكمة.

وشهدت المحكمة التأديبية سماع دفاع المتهمة ورد النيابة الإدارية وذلك في القضية المقامة على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار للمحاكمة التأديبية بعد أن قررت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا بكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه.

وقد سبق تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.