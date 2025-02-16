تعرف على تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الأهلي

استقر عماد سليمان، المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 7 مواجهات.

التشكيل المتوقع للإسماعيلي ضد الأهلي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - عماد حمدي.

خط الوسط: هشام محمد - عبدالرحمن الدح - علي الملواني.

خط الهجوم: مروان حمدي - حسن صابر - محمد خطاري.