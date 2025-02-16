وسام أبو علي وجراديشار.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، على استاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة من مساء اليوم في مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 ولم يتلق أي هزيمة.

بينما يتواجد الإسماعيلي بالمركز الرابع عشر، برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 7 مواجهات.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الإسماعيلي

ومن المتوقع أن يدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بالثنائي أشرف داري وجراديشار مع عودة وسام أبو علي في التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم : وسام أبو علي جراديشار