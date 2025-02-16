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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سويسرا ترحب بمبادرة ترامب بشأن أوكرانيا

سويسرا
سويسرا
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أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن سويسرا ترحب بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "تاجس أنتسايجر" السويسرية عن الخارجية قولها، إن "سويسرا ترحب بأي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى سلام شامل وعادل وثابت. ويجب الترحيب مبدئيا بالتحرك الجديد في هذا الاتجاه الذي قامت به الولايات المتحدة".

وأشادت الخارجية السويسرية كذلك في ردها على طلب التعليق من الصحيفة، يوم السبت، باستئناف الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى القمة، معبرة عن أملها بأن يسمح ذلك بإرساء الأساس للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

واعتبرت الخارجية السويسرية أنه من المهم أن تشارك أوكرانيا في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، إذ أن الحديث يدور عن مستقبلها.

ويأتي ذلك على خلفية المعلومات حول المفاوضات المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة حول تسوية النزاع في أوكرانيا، والتي قد تجري قريبا في السعودية، تمهيدا للقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على أراضي المملكة في وقت لاحق.

سويسرا مبادرة ترامب أوكرانيا