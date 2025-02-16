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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يتجول في طائرة بوينغ لتفقد تجهيزات الطائرة الرئاسية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة في طائرة بوينج لتفقد تجهيرات المعدات والتجهيزات التكنولوجية وتسليط الضوء على تأخر الشركة المصنعة في تسليم النسخ المحدثة من الطائرة الرئاسية.

وزار ترامب الطائرة الخاصة الموجودة في مطار "بالم بيتش" الدولي، إذ أوضح مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ، أن الرئيس الأمريكي "يتجول في الطائرة الجديدة من طراز بوينج لتفقد المعدات والتكنولوجيا الجديدة".

وهذا يبرز فشل المشروع في تسليم الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الوقت المحدد بحسب التعهد.

يشار إلى أن الطائرة الرئاسية هي طائرة معدلة من طراز "بوينج 747". وهناك طائرتان يستخدمهما الرئيس ويرجع تاريخ صناعتهما لأكثر من 30 سنة.

ولدى شركة بوينغ عقد لإنتاج النسخ المحدثة، لكن تم تأخير التسليم بينما خسرت الشركة مليارات الدولارات في المشروع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة بوينج تجهيزات الطائرة الرئاسية