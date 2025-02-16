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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شخص في إطلاق نار بالعاصمة البلجيكية

الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
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أعلنت السلطات البلجيكية السبت مقتل شخص في إطلاق نار بالعاصمة بروكسل في ظل موجة عنف مرتبطة بالمخدرات.

وقالت النيابة العامة إن إطلاق نار وقع في المساء قرب محطة مترو كليمنصو في منطقة أندرلخت ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وأضافت أن الشرطة الفدرالية كُلفت التحقيق في القضية.

وقد أدت موجة من حوادث إطلاق النار في المنطقة ذاتها إلى مقتل شخص آخر قبل فترة قريبة.

في الأسبوع الماضي، أطلق مسلحان النار من بنادق آلية قرب مدينة كليمنصو، ما أدى إلى فرار المارة في الصباح الباكر إلى أنفاق المترو. ووقعت حادثتا إطلاق نار أخريان في المنطقة، إحداهما قاتلة، في الأيام التالية.

وأرجع مسؤولون محليون ارتفاع أعمال العنف إلى "حرب" جارية بين عصابات متنافسة.

وشهدت بروكسل زيادة في الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية المرتبطة بالنزاعات بين عصابات المخدرات المتنافسة.

وقالت الشرطة إن العام الماضي شهد 92 حادث إطلاق نار في بروكسل، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 48 آخرين.

وأصبحت بلجيكا الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لأوروبا، مركزا للعصابات الإجرامية التي تهرب المخدرات إلى القارة.

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