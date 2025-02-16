بالصور.. نقابة المهندسين تستضيف ندوة حول الأمن الغذائي والبيئي بمشاركة "مشوار"

عقدت لجنة البيئة بالنقابة العامة للمهندسين المصريين، برئاسة الدكتورة المهندسة منال متولي صبيحة، ندوة علمية بعنوان "الأمن الغذائي وتأثيره علي الأمن البيئي"، بمشاركة مؤسسة مشوار برئاسة الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، حيث أقيمت الندوة تحت رعاية المهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، وذلك في قاعة عثمان بمقر النقابة.

شهدت الندوة حضورًا مميزًا لقيادات النقابة، وعلى رأسهم المهندس محمود حامد عرفات، الأمين العام، والمهندس فاروق الحكيم أمين عام جمعية المهندسين وأعضاء لجنة البيئة، وخبراء وباحثين، وأعضاء الهيئة الاستشارية لمؤسسة "مصر الحلم"، حيث أكد الحضور أن لجنة البيئة بالنقابة تتحول إلى منارة للعلماء والنابغين، وبوصلة للاستدامة والتنمية في حب مصر.

كما لفت الأنظار مشاركة عشرة أطفال مبتكرين، وعدد من المبتكرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قاموا بشرح اختراعاتهم باللغتين العربية والإنجليزية، مبهرين جميع الحضور من المهندسين والضيوف على المنصة، وأشاد الحضور بمستوى الأفكار والمشاريع المقدمة.

وفي كلمته في بداية الندوة، أكد الدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية ومستشار مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أنه يجب الالتفاف حول القيادة السياسية ولم الشمل والاصطفاف صفًا واحدًا لمجابهة اي خطر يتعرض له الوطن، كما تناول الجعفراوي تحديات الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، مقدمًا حلولًا لتعزيز الأمن الغذائي والبيئي في مصر والعالم العربي، مستعرضًا العلاقة الوثيقة بين الأمن الغذائي والبيئي، وضرورة التوازن بينهما لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الجعفراوي جهود مؤسسة مشوار التنموية في دعم الأمن الغذائي، وذلك من خلال دعم الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، عبر تقديم طرود المساعدات الغذائية للفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع توفير الغذاء لأفرادها، بالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدنى فى جميع محافظات مصر، وبناء الشراكات وبروتوكولات التعاون الدولية والمحلية، لافتًا إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مثل وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة الى العديد من الشراكات مع المؤسسات التنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة والتي تهدف إلى الوصول بالأسر إلى حد الكفاف.

كما أشار الجعفراوي، إلى قيام المؤسسة بإطلاق العديد من الحملات الخيرية المكثفة على مدار العام منها ما هو توعوي وتثقيفي كحملة "وعي" بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، يتم فيها التوعية بالأمور المتعددة والتي تعنى برفع الوعي لدى المصريين نحو الغذاء والنظافة والمحافظة على البيئة وحب الوطن، وغيرها من الحملات التي اهتمت بتوفير المواد الغذائية الأساسية.

ونوه الجعفراوي، إلى قيام المؤسسة بتوزيع الألاف من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في محاولة منها للقضاء على الفقر والبطالة، حيث تم توزيع الآلاف من المشروعات على الأسر المستحقة في محافظات مصر المختلفة، حيث توزيع قوارب الصيد على صغار الصيادين والتي تضمنت استهداف أكثر من ألف أسرة تعيش في المحافظات التي تقع على ضفاف النيل، وغيرها من المشاريع التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا.

نقابة المهندسين تقدم عدة توصيات لضمان تحقيق الأمن الغذائي

وفي نهاية الندوة، تم تقديم العديد من التوصيات لضمان تحقيق الأمن الغذائي، حيث أكد الحضور على ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني، وتضافر الجهود للوصول إلى حد الكفاف وبذل جهد أكثر للتنسيق فيما بينها، تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية، وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى التثقيف الغذائي والحد من الفقد والهدر الغذائي وتعزيز المدن الخضراء والزراعة الحضرية، والعمل على تخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمي لدعم كل ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، العمل على زراعة الحدائق العامة والشوارع ببعض الأشجار المثمرة إضافة إلى الزهور والنباتات التجميلية، وأخيرًا دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى بذل جهد أكبر في توجيه الناس لزراعة الأسطح وأمام المنازل.

كما تضمن ختام الندوة، تكريم الدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، بدرع نقابة المهندسين المصرية وسلمها له المهندس محمود حامد عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، كما تم أيضًا تكريم نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي من قبل مؤسسة مشوار واستلمه نيابة عنه الأمين العام.

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