المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا لا يستبعد تشديد العقوبات ضد روسيا

لم يستبعد المبعوث الأمريكي الخاص بأوكرانيا كيث كيلوج تشديد العقوبات ضد روسيا لحرمانها من العائدات النفطية.

وقال كيلوج خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم السبت: "لقد قمنا بذلك في وقت سابق، على سبيل المثال ضد إيران. ودمرنا اقتصادهم تقريبا بواسطة العقوبات على النفط، وبعد ذلك أعدنا لهم إمكانية التصدير".

وأضاف أن "هذا يدل على أن العقوبات يمكن أن تكون أداة قوية".

واعتبر كيلوج مستوى تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا "منخفضا". وقال: "إذا قدرنا العقوبات بمقياس من 1 إلى 10، حيث يكون 1 الدرجة الأدنى للضغط و10 القصوى، فنحن عند مستوى الـ 6 تقريبا، لكن التطبيق يبلغ الدرجة 3 فقط".

وأعرب كيلوج عن اعتقاده بأنه لتسوية النزاع في أوكرانيا، قد تضطر موسكو وكييف لتقديم تنازلات على حد سواء، دون أن يوضح ما هي التنازلات التي يتحدث عنها.

واعتبر أن استخدام الطرق العسكرية لن يؤدي إلى "الانتصار" في هذا النزاع.