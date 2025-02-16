قتيل و4 جرحى طعنًا إثر هجوم في النمسا والشرطة تعتقل المهاجم

أعلنت الشرطة النمساوية، السبت، عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عامًا وأصابه أربعة أشخاص آخرين بجروح في حادث طعن وقع بجنوب النمسا.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، راينر ديونيسيو، لوكالة "فرانس برس" بأن "رجلًا هاجم المارة عشوائيًا بسكين" في مدينة فيلاخ، ما أسفر عن مقتل فتى في الرابعة عشرة من عمره، وألقت القبض على منفذ الهجوم، وهو طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت الشرطة، أن المهاجم لم يكن معروفًا لدى السلطات الأمنية، فيما لا تزال دوافعه غير واضحة.

وأشار المتحدث إلى أن رجلين أصيبا بجروح خطيرة، في حين تعرض شخصان آخران لإصابات طفيفة. ووقع الهجوم بعد ظهر السبت في وسط مدينة فيلاخ، التي تعد عاصمة مقاطعة كارينثيا.

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث أن أحد عمال التوصيل، الذي كان شاهدًا على الحادث، تمكن من التدخل بإلقاء دراجته على المهاجم، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة قبل أن يتم اعتقاله على الفور. كما أوضح أن المهاجم يحمل أوراق إقامة نظامية في النمسا.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من حادث دهس شهدته مدينة ميونيخ الألمانية، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين ووالدتها البالغة 37 عامًا متأثرتين بجراحهما، فيما أسفر الهجوم أيضًا عن إصابة 37 شخصًا آخرين.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت اعتقال منفذ الهجوم، وهو طالب لجوء أفغاني يبلغ 24 عامًا، مؤكدة أنه تصرف بدوافع "دينية إسلامية"، وفق التحقيقات الأولية.