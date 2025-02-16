وزير الري: نعمل على تحصيل مستحقات الوزارة بكفاءة لتحسين الوضع المادي للعاملين

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مساء أمس، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان تقييم الأداء للموسم الشتوي 2024 والإعداد للموسم الصيفي 2025، التي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة قنا، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة قنا.

بدأت فعاليات الورشة باستعراض شامل للموقف المائي في محافظة قنا، حيث تم مناقشة الوضع الحالي لإدارة وتوزيع المياه والتحديات المرتبطة به، كما تم استعراض تقدم أعمال التطهير في المجاري المائية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل المنشآت المائية في مختلف المناطق بالمحافظة.

كما تم تحديد النقاط الساخنة بزمام المحافظة وتناول تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وناقش الحضور الإجراءات المتخذة في مواجهة المخالفات والتعديات على منافع الري والصرف، بالإضافة إلى جهود إزالة هذه التعديات، وتم أيضًا التطرق إلى موضوع تحصيل مستحقات الوزارة واستثمار الأراضي التابعة لها، وكذلك تسليط الضوء على مشاريع تأهيل الترع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين خدمات الري في القرى الأكثر احتياجًا.

واستكمالًا للورشة، تم عرض خطة الاستعداد للموسم الصيفي 2025، حيث أكد سويلم، على أهمية وضع جدول زمني بإجراءات عاجلة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها خلال الموسم الشتوي.

وأوضح «سويلم»، أنه سيتم تنظيم ورش عمل مماثلة في عدة محافظات أخرى، وذلك لتقييم الأداء بشكل مباشر والتواصل مع المعنيين لإيجاد حلول للتحديات الميدانية على أرض الواقع.

كما أشار إلى أن تقييم الأداء يعتمد على عدة معايير أساسية مثل معدلات الشكاوى وحسمها، بالإضافة إلى إجراء عمليات التطهير بشكل فعال والحفاظ على المنشآت المائية قبل حلول الموسم الصيفي.

وأكد «سويلم»، على ضرورة متابعة صيانة البوابات المائية ذات الأولوية وصيانة البدالات المارة على المصارف الزراعية.

كما تطرق الدكتور سويلم إلى أهمية تدوير المهندسين بين مختلف القطاعات والجهات التابعة للوزارة، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد البشرية، وتمكين المهندسين من اكتساب خبرات متنوعة في مجالات متعددة.

وأضاف «سويلم»، أن هذا التوجه يساهم في مكافحة الفساد ويزيد من كفاءة العمل داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب المهندسين والفنيين ورفع كفاءاتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وفي سياق متصل، شدد وزير الري على أهمية تطوير قدرات المهندسين والتعرف على أحدث التقنيات في مجال إدارة المياه، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تهدف إلى تحسين استخدام المياه وزيادة كفاءتها.

كما أوضح وزير الري، أن الوزارة تعمل على زيادة الموارد المالية من خلال تحصيل مستحقات الوزارة بشكل أكثر كفاءة، بهدف تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة.

وأكد «سويلم»، على أهمية صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط، بما يشجعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة وتحقيق أهدافها.

ودعا «سويلم» إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مؤكدًا على أن هذه المشاريع تمثل أولوية كبيرة للحكومة في تحسين خدمات الري في المناطق الأكثر احتياجًا.