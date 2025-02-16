نتنياهو: اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لبحث الخطوات التالية لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أوردته قناة "i 24" الإسرائيلية أن نتنياهو أعرب عن تقديره لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتنسيق المستمر مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بصفقة تبادل الرهائن.. معتبرا أن تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة والموقف الصارم للرئيس ترامب أدى إلى إطلاق سراح ثلاث من رهائن اليوم.

يذكر أنه تم اليوم وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الإفراج عن الدفعة السادسة التي شملت ثلاثة إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، بينما أطلقت إسرائيل سراح 369 أسيرا فلسطينيا من سجونها.