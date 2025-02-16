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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين واليمن يبحثان تنسيق المواقف والجهود العربية لمواجهة الاحتلال

فلسطين واليمن
فلسطين واليمن
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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس السبت، خلال لقائه، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، تنسيق المواقف والجهود العربية لمواجهة مخططات الضم ومخططات تهجير أبناء فلسطين، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

واطلع مصطفى العليمي على جهود الحكومة في تنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة، وتوفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية، تمهيدا لإعادة إعمار قطاع غزة.

من جانبه، جدد العليمي تأكيده على موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين وقضية شعبها العادلة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة.

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