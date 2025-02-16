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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يؤمن صدارة الدوري الفرنسي بانتصار صعب على تولوز

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز
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فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه تولوز بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب تولوز البلدي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي باريس سان جيرمان لهز شباك تولوز.

وكانت أبرز محاولات باريس سان جيرمان التهديفية في شوط المباراة الأول، في الدقيقة 35 حينما تصدت العارضة لكرة لوكاس بيرالدو.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الفريق الباريسي على مرمى تولوز، وكاد ويليام باشو أن يفتتح التسجيل لكن العارضة منعت الهدف الاول للضيوف في الدقيقة 52، قبل أن يحرز فابيان رويز هدف البي إس جي بعد متابعته للكرة التي ارتدت من عارضة مرمى تولوز في نفس الدقيقة.

باريس سان جيرمان يحافظ على فارق الـ10 نقاط

وفي الدقيقة 60، كاد ديزيري دوي أن يمنح باريس سان جيرمان الهدف الثاني، لكن القائم وقف لكرته بالمرصاد، لتنتهي المباراة بفوز فريق العاصمة الفرنسية بنتيجة 1-0.

بهذا الفوز، حافظ باريس سان جيرمان على فارق الـ10 نقاط مع أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا على قمة الدوري الفرنسي.

بتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة على صدارة الدوري الفرنسي، بينما توقف رصيد تولوز عند 27 نقطة في المركز العاشر.

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