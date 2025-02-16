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الأحد 16 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جامعة الدلتا تستضيف الملتقى العلمي السنوي لطلاب الصيدلة في دورته الـ24

كلية الصيدلة جامعة
كلية الصيدلة جامعة الدلتا
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تستعد الجمعية العلمية بكلية الصيدلة جامعة الدلتا لتنظيم فعاليات الملتقى العلمي السنوي لطلاب الصيدلة، Epsf national symposium، في دورته الرابعة والعشرين، والمقرر إقامته يوم 26 ،27 ،28 فبراير 2025.

فقد بدأ المؤتمر منذ سنوات عديدة حيث تستضيفه كل عام كلية من كليات الصيدلة في الجامعات المصرية ولأول مرة هذا العام في جامعة الدلتا، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بالكثير والكثير من المفاجآت، ولأول مرة سوف تنقل جميع فعاليات وأحداث المؤتمر بلغة الإشارة.

والجديد بالذكر أن المؤتمر هذا العام يتكون من ورش عمل ومحاضرات في مجالات ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والحضور هذا العام لجميع طلاب القطاع الطبي من كليات الطب والأسنان والتمريض وغيرها.

حيث تتجلى رؤية المؤتمر في تنمية مهارات الطلاب لمساعدتهم في خلق حياة مهنية ناجحة من خلال دراسة أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها في البحث العلمي.

يتضمن المؤتمر ورش عمل للمساعدة كل طالب في بدء مشروعه الخاص بيه ودراسة التحديات المتوقعة وكيفية التغلب عليها وأيضا كيفية استغلال المهارات وإدارة رأس المال من أجل إقامة استثمار ناجح.

ومن المؤكد حضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وكوكبة من الشخصيات العامة والمشهورة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في قياس نسبة السكر في الدم لأكثر من 8600 شخص في أقل من  من ٢٤ ساعة.

جامعة الدلتا كليات الصيدلة موسوعة جينيس الذكاء الاصطناعي الاتحاد المصري