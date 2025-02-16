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الأحد 16 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجوى كرم تحتفل بعيد الحب بهذه الطريقة

نجوى كرم
نجوى كرم
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احتفلت النجمة اللبنانية نجوى كرم بعيد الحب بمشاركة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إكس".

وكتبت نجوى تعليقا على الصورة: "كل العمر وأنت حبيبي يا حبيبي".

من جهة أخرى، أحيت نجوى مؤخرًا حفلًا غنائيًا في العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن جولتها الفنية التي تشمل عددا من المدن العربية والأجنبية، والتي أقيمت في أشهر القاعات والمسارح وأعرقها في أمستردام، قاعة الحفلات الموسيقية "HET CONCERTGEBOUW".

شهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا حيث تم بيع جميع التذاكر قبل أيام من انطلاقه.

وقدمت نجوى بالحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، مما أثار تفاعلا كبيرا من الجمهور من مختلف الجاليات العربية في أوروبا.

ومن أبرز لحظات الحفل التي لاقت رواجا خلال الأمسية الغنائية، كان تفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغانيها، خاصة عندما قدمت أنغام الدبكة اللبنانية التقليدية، حيث طالبت نجوى الفرقة الموسيقية والجمهور بالاستمرار في الرقص، وشاركتهم أداء الدبكة والغناء في آن واحد، مما خلق أجواء حماسية وفرحا غمر القاعة.

وكانت نجوى قد أعلنت نهاية العام الماضي زواجها من رجل الأعمال عمر الدهماني.

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